Пенітенціарна служба Грузії заявила про відсутність доказів отруєння Саакашвілі

Про те, що причина погіршення здоров'я Саакашвілі — отруєння, напередодні заявив його адвокат Валерій Гелбахіані. За його словами, закордонна експертиза підтвердила наявність у його організмі отруйних речовин. Адвокат обіцяє оприлюднити подробиці на початку наступного тижня.

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«Засуджений Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживаються відповідні медичні заходи. Щоб уникнути дезінформації, закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації», — йдеться у заяві служби з виконання покарань.

Відомство наголошує, що ніхто не надав жодних офіційних документів, що доводять голослівні твердження про отруєння Саакашвілі.

Мати Михайла Саакашвілі, Гіулі Аласанія, стверджує, що у його організмі виявлено підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.