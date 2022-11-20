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Пенітенціарна служба Грузії заявила про відсутність доказів отруєння Саакашвілі

Пенітенціарна служба Грузії заявила про відсутність доказів отруєння Саакашвілі

Київ • УНН

 • 334018 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Пенітенціарна служба Грузії спростувала заяву адвоката про отруєння третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Про те, що причина погіршення здоров'я Саакашвілі — отруєння, напередодні заявив його адвокат Валерій Гелбахіані. За його словами, закордонна експертиза підтвердила наявність у його організмі отруйних речовин. Адвокат обіцяє оприлюднити подробиці на початку наступного тижня.

Цитата

«Засуджений Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживаються відповідні медичні заходи. Щоб уникнути дезінформації, закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації», — йдеться у заяві служби з виконання покарань.

Відомство наголошує, що ніхто не надав жодних офіційних документів, що доводять голослівні твердження про отруєння Саакашвілі.

Мати Михайла Саакашвілі, Гіулі Аласанія, стверджує, що у його організмі виявлено підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Українські Національні Новини

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