Павелко надо продолжать свое правое дело, а Суркисам следует спасать "Динамо" - Маркевич

Для начала, мы предложили Мирону Богдановичу не задумываясь ответить на первые пять вопросов.

- Сколько лет Вы в футболе?

- 60.

- Какой матч запомнили на всю жизнь?

- Днепр-Наполи. Потому что мы выиграли и вышли в финал Лиги Европы.

- Футбол - это лотерея?

- Нет, это кропотливая работа.

- На что готовы променять футбол, если готовы?

- Не готов ни на что.

- Форму каких спортивных клубов храните дома?

- "Металлист", "Днепр", "Сборная Украины".

Далее журналисты перешли к серьезным вопросам.

- Можно ли говорить о том, что сегодня украинский футбол переживает революцию и начинает жить по новым правилам? Вопросы эти возникли в свете частых скандалов, громкого "договорного" уголовного дела ... И если так, то полезна ли эта революция для футбольного сообщества?

- Однозначно, сегодня украинский футбол переживает революцию. Она является полезной, но эту пользу мы можем ощутить не сейчас, она только со временем даст свои плоды. То, что эта революция назревала давно - это факт. И радует то, что украинский футбол начинает жить по новым правилам. Надо было это уже давно сделать, хорошо, что хоть сейчас.

- Украинские СМИ достаточно часто пишут о противостоянии между президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко и братьями Суркисами. По Вашему мнению, в чем реальная его причина?

- Да, такое противостояние есть. Причина ... что я могу сказать ... Это надо пережить и все. Я думаю, что Андрею Павелко надо отстаивать свои позиции и доказывать свою правоту, другого пути нет.

На самом деле, мне трудно назвать точную причину, но одно я знаю, Павелко надо заниматься своим, и он это, в принципе, делает. А Суркису надо заниматься киевским "Динамо", потому что они потеряли свои позиции. Вот это я тоже точно знаю. А дальше - время покажет, как оно будет, кто прав, а кто нет ...

- У вас скоро заканчивается контракт с ФФУ: уже знаете, чем будете заниматься дальше? Снова в тренерскую работу? Или планируете остаться работать в Федерации?

- Я после встречи с главой ФФУ буду принимать решение. Мы обсудим некоторые вопросы, и тогда я приму решение. У меня еще 1,5 месяца контракта, я сейчас в отпуске, поэтому к концу месяца мы решим.

- Отдельно интересно ваше мнение о футбольном движение "ультрас". В Украине он достаточно развит. Как считаете должны официальные органы - ФФУ - поддерживать деловые отношения с болельщиками? И как это происходит сегодня?

- Конечно, ФФУ должна поддерживать деловые отношения с ультрас. Это движение очень нужное в Украине, они очень много всего сделали для нашего государства. Их надо поддерживать, но надо выявлять отдельных недобросовестных представителей движения, из-за которых наши стадионы дисквалифицируют, и это самая большая проблема. Тогда же сборная должна играть без зрителей, "Динамо" играет без зрителей. Также я в "Днепре" работал, и также были матчи, которые должны были играть без зрителей. Таких ультрасов не много, но одна паршивая овца может все стадо испортить. Поэтому в этом направлении надо более серьезно работать.

Вместе с тем, деловые отношения между ФФУ и ультрас у нас сегодня есть. Может они не так афишируются, но они есть.

- В одном из последних с своих интервью Суркис косвенно намекнул на то, что у "болельщиков может кончится терпение". Сказано это было в контексте критики работы ФФУ. В курсе ли сами ультрасы, что ими угрожают?

- Я не знаю ответа на этот вопрос.

- Каким вы видите украинский футбол в ближайшей перспективе - следующие лет 5, например?

- Я откровенно скажу, что сейчас не лучшее время, и здесь надо пережить это все. Думаю, ближайшие года два сдвигов серьезных не будет. Но вместе с тем, я бы хотел, чтобы наши клубы, хотя бы два-три, были на серьезном уровне, чтобы они представляли Украину в Европе, играли. А самое главное - это финансирование детского футбола, ведь без этого ничего не будет. Серьезные базы, обучение тренеров - это наше будущее, иначе ничего не будет.