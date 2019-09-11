Павелко о матче сборной в Днепре: "один из самых харизматичных поединков в истории"
Киев • УНН
"Фантастическое возвращение национальной сборной Украины в непокоренный Днепр! Исторический, яркий, неповторимый матч, в котором команда Андрея Шевченко продемонстрировала железный казацкий характер! Бескомпромиссный бой за родные цвета и всю Украину до последней секунды!
Невероятная атмосфера, которую создали преданные болельщики сине-желтых, среди которых немало наших воинов - защитников Украины! Именно болельщики добавили сил и помогли сборной достичь положительного результата!" - написал он, назвав матч одним из "самых харизматичных поединков в истории".
"Днепр и вся страна гордится нашей сборной и лучшими болельщиками! Слава Украине!!!" - резюмировал Павелко.
Напомним, в следующей игре отбора на Евро-2020 украинцы 11 октября будут противостоять Литве.