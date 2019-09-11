Павелко про матч збірної у Дніпрі: "один з найхаризматичніших поєдинків в історії"
Київ • УНН
"Фантастичне повернення національної збірної України в нескорений Дніпро! Історичний, яскравий, неповторний матч, в якому команда Андрія Шевченка продемонструвала залізний козацький характер! Безкомпромісний бій за рідні кольори і всю Україну до останньої секунди!
Неймовірна атмосфера, яку створили віддані вболівальники синьо-жовтих, серед яких чимало наших воїнів - захисників України! Саме вболівальники додали сил і допомогли збірній досягнути позитивного результату!" - написав він, назвавши матч одним з "найхаризматичніших поєдинків в історії".
"Дніпро і вся країна пишається нашою збірною і найкращими вболівальниками! Слава Україні!!!" - резюмував Павелко.
Нагадаємо, у наступній грі відбору на Євро-2020 українці 11 жовтня протистоятимуть Литві.