Павелко: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент ФФУ поздравил сборную Хорватии с выходом в полуфинал чемпионата мира-2018. Об этом он написал у себя в Facebook, передаёт УНН.
“Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018! Многие патриоты Украины сегодня явно чувствовали себя немножко хорватами.
К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер”.
Отметим, что накануне чемпионата мира Павелко выступал против показа матчей мундиаля на украинском телевидении.
Также напомним, что в полуфинале ЧМ Хорватия сыграет против Англии.