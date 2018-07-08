Павелко: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами

“Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018! Многие патриоты Украины сегодня явно чувствовали себя немножко хорватами.

К слову, в четверке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в ее составе блистал Давор Шукер”.

Отметим, что накануне чемпионата мира Павелко выступал против показа матчей мундиаля на украинском телевидении.

Также напомним, что в полуфинале ЧМ Хорватия сыграет против Англии.