Павелко: багато патріотів України відчували себе трошки хорватами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент ФФУ привітав збірну Хорватії з виходом до півфіналу чемпіонату світу-2018. Про це він написав у себе в Facebook, передає УНН.
"Вітаю мого хорватського колегу і друга Давора Шукера з перемогою і виходом збірної Хорватії в півфінал чемпіонату світу-2018! Багато патріотів України сьогодні явно відчували себе трошки хорватами.
До слова, у четвірці кращих футбольних команд світу збірна Хорватії востаннє була в 1998 році, коли в її складі був Давор Шукер".
Відзначимо, що напередодні чемпіонату світу Павелко виступав проти показу матчів мундіалю на українському телебаченні.
Також нагадаємо, що в півфіналі ЧС Хорватія зіграє проти Англії.