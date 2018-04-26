Пациентов психбольницы держали без еды и воды в Днепре

"Установлено, что должностные лица КЗ "Днепропетровская клиническая психиатрическая больница" ДОР", превышая служебные обязанности, принудительно вывезли 7 больных на неприспособленном транспорте в другую местность, держали людей без питания, питьевой воды, лекарств, средств гигиены и условий проживания. Кроме того, путем обмана и злоупотребления доверием больных, должностные лица психиатрического заведения завладели денежными средствами пациентов на сумму более 4000 гривен, якобы для закупки горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий и мошенничества работниками психиатрической больницы (ч.2 ст.365 и ч.1 ст.190 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.