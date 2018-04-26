Пацієнтів психлікарні тримали без їжі та води у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Дніпрі викрито співробітників психіатричної лікарні, які тримали без їжі та води пацієнтів і привласнювали їх гроші. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Встановлено, що посадові особи КЗ "Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня" ДОР", перевищуючи службові обов’язки, примусово вивезли 7 хворих на непристосованому транспорті до іншої місцевості, тримали людей без харчування, питної води, ліків, засобів гігієни та належних умов проживання. Крім того, шляхом обману та зловживаючи довірою хворих, посадові особи психіатричного закладу заволоділи грошовими коштами пацієнтів на суму більше 4000 гривень, нібито для закупки паливо-мастильних матеріалів", — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень та шахрайства працівниками психіатричної лікарні (ч.2 ст.365 та ч.1 ст.190 КК України).
Досудове розслідування триває.