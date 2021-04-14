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Пашинян заявил, что основой безопасности Армении является "союз с Москвой" и выступил за расширение базы РФ

Киев  •  УНН

 • 19910 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Военный союз с Россией, закрепленный десятками договоров, является основой внешней безопасности Армении. Такую позицию высказал в среду, выступая в парламенте республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет УНН.

Детали

“Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию”, — заявил он.

Пашинян заявил, что Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы. “Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике”, — отметил он.

Заседание парламента Армении, 14 апреля 2021 года:

Контекст

Военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией основано на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, Договоре о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года и др. Помимо этого, военное сотрудничество между странами осуществляется в рамках ОДКБ.

На территории Армении в Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцирована российская 102-я военная база — единственная российская база в Закавказье (общая численность военнослужащих — около 5 тыс. человек). В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

30 ноября 2016 года военные ведомства РФ и Армении подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил двух стран в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе коллективной безопасности. Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды. Российская сторона ратифицировала документ 26 июля 2017 года (вступил в силу 6 августа 2017 года). В 2017 году российская 102-я военная база вошла в состав Объединенной группировки вместе с 5-м армейским корпусом Вооруженных сил Армении.

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