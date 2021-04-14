Пашинян заявив, що основою безпеки Вірменії є "союз з Москвою" та виступив за розширення бази РФ

Деталі

“Як Вірменія повинна забезпечити свою безпеку? Ми повинні підкреслити, що основою зовнішньої безпеки Вірменії є військовий союз з Росією, який зафіксований кількома десятками договорів. У цьому контексті для нас практичне значення має вірмено-російське об’єднане угруповання військ і єдина система ППО. Згідно з логікою цих двох систем, напад на Вірменію означає напад на Росію”, — заявив він.

Пашинян заявив, що Вірменія і Росія обговорюють можливості розширення можливостей 102-ї російської військової бази, а також створення в Сюнікській області філії цієї бази. “Ми сподіваємося і ми обговорюємо питання збагачення можливостей 102-ї російської військової бази у Вірменії, а також йдуть переговори про створення плацдарму 102-ї військової бази в Сюнікській області республіки. Ці обговорення вельми ефективні. Російські прикордонники беруть участь в охороні державного кордону в Сюніке”, — зазначив він.

Засідання парламенту Вірменії, 14 квітня 2021 року:

Контекст

Військове та військово-технічне співробітництво між Росією і Вірменією засноване на Договорі про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 29 серпня 1997 року, Договорі про розвиток військово-технічного співробітництва від 25 червня 2013 року та ін. Крім цього, військове співробітництво між країнами здійснюється в рамках ОДКБ.

На території Вірменії в Гюмрі, згідно з міждержавною угодою від 1995 року, дислокована російська 102-а військова база — єдина російська база в Закавказзі (загальна чисельність військовослужбовців — близько 5 тис. осіб). У 2010 році в документ були внесені зміни, відповідно до яких термін її перебування з початкових 25 років продовжено до 49 років, до 2044 року.

30 листопада 2016 року воєнні відомства РФ і Вірменії підписали угоду про Об’єднане угруповання військ (сил) збройних сил двох країн з метою забезпечення безпеки сторін в Кавказькому регіоні колективної безпеки. Угода укладена строком на п’ять років з можливістю її автоматичного продовження на наступні п’ятирічні періоди. Російська сторона ратифікувала документ 26 липня 2017 року (набрав чинності 6 серпня 2017 року). У 2017 році російська 102-а військова база увійшла до складу Об’єднаного угруповання разом з 5-м армійським корпусом Збройних сил Вірменії.