Пашинян заявив, що основою безпеки Вірменії є "союз з Москвою" та виступив за розширення бази РФ

ukru
17:51 • 92470 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 126175 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 109741 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128235 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144153 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166471 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 198973 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 305545 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192553 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181503 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 120643 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129268 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142377 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155058 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 120968 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 108693 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 305549 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241003 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 334829 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58123 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108307 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109280 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106356 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119718 перегляди
Актуальне
Пашинян заявив, що основою безпеки Вірменії є "союз з Москвою" та виступив за розширення бази РФ

Пашинян заявив, що основою безпеки Вірменії є "союз з Москвою" та виступив за розширення бази РФ

Київ • УНН

 • 19932 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Військовий союз з Росією, закріплений десятками договорів, є основою зовнішньої безпеки Вірменії. Таку позицію висловив в середу, виступаючи в парламенті республіки, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише УНН.

Деталі

“Як Вірменія повинна забезпечити свою безпеку? Ми повинні підкреслити, що основою зовнішньої безпеки Вірменії є військовий союз з Росією, який зафіксований кількома десятками договорів. У цьому контексті для нас практичне значення має вірмено-російське об’єднане угруповання військ і єдина система ППО. Згідно з логікою цих двох систем, напад на Вірменію означає напад на Росію”, — заявив він.

Пашинян заявив, що Вірменія і Росія обговорюють можливості розширення можливостей 102-ї російської військової бази, а також створення в Сюнікській області філії цієї бази. “Ми сподіваємося і ми обговорюємо питання збагачення можливостей 102-ї російської військової бази у Вірменії, а також йдуть переговори про створення плацдарму 102-ї військової бази в Сюнікській області республіки. Ці обговорення вельми ефективні. Російські прикордонники беруть участь в охороні державного кордону в Сюніке”, — зазначив він.

Засідання парламенту Вірменії, 14 квітня 2021 року:

Контекст

Військове та військово-технічне співробітництво між Росією і Вірменією засноване на Договорі про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 29 серпня 1997 року, Договорі про розвиток військово-технічного співробітництва від 25 червня 2013 року та ін. Крім цього, військове співробітництво між країнами здійснюється в рамках ОДКБ.

На території Вірменії в Гюмрі, згідно з міждержавною угодою від 1995 року, дислокована російська 102-а військова база — єдина російська база в Закавказзі (загальна чисельність військовослужбовців — близько 5 тис. осіб). У 2010 році в документ були внесені зміни, відповідно до яких термін її перебування з початкових 25 років продовжено до 49 років, до 2044 року.

30 листопада 2016 року воєнні відомства РФ і Вірменії підписали угоду про Об’єднане угруповання військ (сил) збройних сил двох країн з метою забезпечення безпеки сторін в Кавказькому регіоні колективної безпеки. Угода укладена строком на п’ять років з можливістю її автоматичного продовження на наступні п’ятирічні періоди. Російська сторона ратифікувала документ 26 липня 2017 року (набрав чинності 6 серпня 2017 року). У 2017 році російська 102-а військова база увійшла до складу Об’єднаного угруповання разом з 5-м армійським корпусом Збройних сил Вірменії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами