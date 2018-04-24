Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "положит на него ответственность". Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Если народ положит на меня ответственность, я готов стать премьером. Велика вероятность, что так и произойдет", - заявил он на брифинге в Ереване.
Напомним, премьер Армении Серж Саргсян, за которого в стране вторую неделю не утихают протесты подал в отставку.
Позже, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.
Добавим, что в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.