Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении

"Если народ положит на меня ответственность, я готов стать премьером. Велика вероятность, что так и произойдет", - заявил он на брифинге в Ереване.

Напомним, премьер Армении Серж Саргсян, за которого в стране вторую неделю не утихают протесты подал в отставку.

Позже, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.

Добавим, что в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.