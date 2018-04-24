Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лідер опозиції Нікол Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром Вірменії, якщо народ "покладе на нього відповідальність". Про це повідомляє РИА-Новости, передає УНН.
"Якщо народ покладе на мене відповідальність, я готовий стати прем'єром. Велика ймовірність, що так і станеться", - заявив він на брифінгу в Єревані.
Нагадаємо, прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести подав у відставку.
Пізніше, президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду країни.
Додамо, що у столиці Вірменії Єревані тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб відсвяткувати відставку прем'єр-міністра Сержа Саргсяна.