Парубий: нардеп Бакулин сейчас не выходит на связь

“Получив это представление (о снятии неприкосновенности — ред.), я безотлагательно его отправил его как к депутату, так и на регламентный комитет. Но должны быть пройдены процедуры, иначе возникнет возможность для обжалования в суде решения парламента. Согласно закону, рассмотрение должно происходить не более 20 дней, если оно определено как неотложное — я его определил таким. Народному депутату предоставляется 5 дней для дачи объяснений. Насколько мне известно, сейчас он не выходит на связь, его помощники перестали брать трубку. Если он не воспользуется своим правом на ознакомление и дачи объяснений, то он будет лишен его. Я жду решения комитета и надеюсь, что оно будет на следующей неделе. Согласно решению комитета я буду предлагать его на рассмотрение парламента. Я убежден, что ВР даст положительное заключение”, — заявил А.Парубий.

Как сообщал УНН, 16 февраля ГПУ направила в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности Е.Бакулина.