Партнерами одобрены инвестиции Украине объемом более 1 млрд евро - Зеленский
Киев • УНН
Партнеры одобрили инвестиции Украине на сумму 1,3 млрд евро от ЕБРР для развития инфраструктуры и энергетики. Зеленский также сообщил о координации работы правительства по отопительному сезону и прифронтовых регионов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры одобрили инвестиции Украине объемом 1,3 млрд евро, которые пойдут на энергетику. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Обсудили сегодня и работу с Европой - Европейским банком реконструкции и развития. Партнерами одобрены инвестиции - объем миллиард триста миллионов евро; это средства на инфраструктуру, логистику, в частности это энергетика
Также он отметил, что была скоординирована работа правительства на декабрь, особенно работу с прифронтовыми регионами. Все, что касается отопительного сезона, финансов, энергетики, вопросов безопасности.
Напомним,
Украина подписала меморандум о взаимопонимании с МБРР по обмену знаниями и поддержке реформ. Стороны обсудили финансирование проектов восстановления и поддержку Плана внутренней устойчивости.
Украина и МБРР подписали меморандум: что получим от Всемирного банка20 нояб. 2024, 13:05 • 17333 просмотра