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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и МБРР подписали меморандум: что получим от Всемирного банка

Украина и МБРР подписали меморандум: что получим от Всемирного банка

Киев  •  УНН

 • 947 просмотра

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Украина подписала меморандум о взаимопонимании с МБРР по обмену знаниями и поддержке реформ. Стороны обсудили финансирование проектов восстановления и поддержку плана внутренней устойчивости.

Украина и Международный банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с руководящим директором Всемирного банка Анной Бьерде, передает УНН

По словам Премьера, меморандум предусматривает обмен знаниями и передовыми практиками по экономическому росту, оказание поддержки бизнесу и в реализации ключевых реформ для содействия евроинтеграции в ключевых секторах.

Также, Шмыгаль рассказал, что стороны обсудили финансирование совместных проектов восстановления и развития экономики в этом и следующем годах. 

Шмыгаль рассказал Бьерде о плане внутренней устойчивости, представленном Президентом Украины.  Как указал Шмыгаль, они скоординировали со Всемирным банком поддержку отдельных направлений этого плана.

Кроме того, премьер-министр выразил благодарность за помощь в восстановлении энергетической системы.   

Правительство привлечет льготный заем от Всемирного банка на более 1 млрд долларов - Шмыгаль15 нояб. 2024, 11:09 • 13759 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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