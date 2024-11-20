Украина и МБРР подписали меморандум: что получим от Всемирного банка
Киев • УНН
Украина подписала меморандум о взаимопонимании с МБРР по обмену знаниями и поддержке реформ. Стороны обсудили финансирование проектов восстановления и поддержку плана внутренней устойчивости.
Украина и Международный банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с руководящим директором Всемирного банка Анной Бьерде, передает УНН.
По словам Премьера, меморандум предусматривает обмен знаниями и передовыми практиками по экономическому росту, оказание поддержки бизнесу и в реализации ключевых реформ для содействия евроинтеграции в ключевых секторах.
Также, Шмыгаль рассказал, что стороны обсудили финансирование совместных проектов восстановления и развития экономики в этом и следующем годах.
Шмыгаль рассказал Бьерде о плане внутренней устойчивости, представленном Президентом Украины. Как указал Шмыгаль, они скоординировали со Всемирным банком поддержку отдельных направлений этого плана.
Кроме того, премьер-министр выразил благодарность за помощь в восстановлении энергетической системы.
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