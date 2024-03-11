Партизаны выявили перемещение РЛС "Имбирь" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило и раскрыло факт перемещения на военный аэродром в оккупированном Джанкое (Крым) радиолокационного комплекса 9С19 "Имбир", который собирает данные о воздушных целях для командных пунктов ПВО.
Радиолокационную систему 9С19 "Имбирь", которая сбирает данные о воздушных целях и передает их на командные пункты войск ПВО российской армии, обнаружили участники партизанского движения "АТЕШ" в оккупированном Джанкое, предает УНН.
Детали
"АТЕШ" фиксирует РЛС оккупанта в Джанкое"
Как сообщают в своем Telegram участники партизанского движения, техника окуппанта попала в ДТП, некоторое время оставалась на месте, и затем состоялось перемещение данной РЛС, - агенты "АТЕШ" утверждают, что указали точные координаты этой техники на военном аэродроме.
Справочно
РЛС 9С19 "Имбирь" — советская самоходная радиолокационная станция секторного обзора из состава ЗРС "С-300В". Именно она сбирает данные о воздушных целях и передает их на командные пункты войск ПВО российской армии. Является очень важным элементом вражеского ПВО.
Дополнение
Очень символично, что на технике висит бело-сине-белый флаг. Мы действуем, чтобы россия стала безопасной для её соседей. Осуществить это можно лишь повергнув российскую армию и изгнав её из Украины.
Напомним
кадыровские подразделения занимаются грабежом на шахте Бутовка, что в Ясиноватском районе Донецкой области, режут медь и затем вывозят на продажу. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
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