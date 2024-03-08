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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:41  •  3062 просмотра

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Кадыровские войска грабят шахту "Бутовка" в Донецкой области, вырезают медь и вывозят ее на продажу, заставляя своих "рабов" работать по 12-14 часов в сутки.

кадыровские подразделения занимаются грабежом на шахте Бутовка, что в Ясиноватском районе Донецкой области, режут медь и затем вывозят на продажу. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Как сообщают агенты, кадыровское подразделение "ахмат-восток" занимается грабежом на шахте Бутовка, что в Ясиноватском районе Донецкой области. На пункт временной дислокации они загоняют максимальное количество личного состава, снимая их со штурмов.

Отмечается, что одной из основных целей является кража меди. Как говорят партизаны "своих рабов они не жалеют". Заставляют работать по 12-14 часов в сутки. Сначала медь режут, чистят и затем перевозят в тыл на продажу.

У нас есть данные по каждому участнику и организатору этой "операции". Так что наша медь, очень скоро, настигнет всех вас в самом неожиданном месте,

- сообщили партизаны.

Напомним

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Ольга Розгон

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