На ТОТ Донеччини "кадировці" грабують шахту - "АТЕШ"
Київ • УНН
Кадировські війська грабують шахту "Бутівка" в Донецькій області, вирізають мідь і вивозять її на продаж, змушуючи своїх "рабів" працювати по 12-14 годин на добу.
кадирівські підрозділи займаються грабежем на шахті Бутівка, що в Ясинуватському районі Донецької області, ріжуть мідь і потім вивозять на продаж. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Як повідомляють агенти, кадирівський підрозділ "ахмат-схід" займається грабежем на шахті Бутівка, що в Ясинуватському районі Донецької області. На пункт тимчасової дислокації вони заганяють максимальну кількість особового складу, знімаючи їх зі штурмів.
Зазначається, що однією з основних цілей є крадіжка міді. Як кажуть партизани "своїх рабів вони не шкодують". Примушують працювати по 12-14 годин на добу. Спочатку мідь ріжуть, чистять і потім перевозять у тил на продаж.
У нас є дані щодо кожного учасника та організатора цієї "операції". Тож наша мідь, дуже скоро, наздожене всіх вас у найнесподіванішому місці,
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