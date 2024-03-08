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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На ТОТ Донеччини "кадировці" грабують шахту - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 23879 перегляди

Кадировські війська грабують шахту "Бутівка" в Донецькій області, вирізають мідь і вивозять її на продаж, змушуючи своїх "рабів" працювати по 12-14 годин на добу.

На ТОТ Донеччини "кадировці" грабують шахту - "АТЕШ"

кадирівські підрозділи займаються грабежем на шахті Бутівка, що в Ясинуватському районі Донецької області, ріжуть мідь і потім вивозять на продаж. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Як повідомляють агенти, кадирівський підрозділ "ахмат-схід" займається грабежем на шахті Бутівка, що в Ясинуватському районі Донецької області. На пункт тимчасової дислокації вони заганяють максимальну кількість особового складу, знімаючи їх зі штурмів.

Зазначається, що однією з основних цілей є крадіжка міді. Як кажуть партизани "своїх рабів вони не шкодують". Примушують працювати по 12-14 годин на добу. Спочатку мідь ріжуть, чистять і потім перевозять у тил на продаж.

У нас є дані щодо кожного учасника та організатора цієї "операції". Тож наша мідь, дуже скоро, наздожене всіх вас у найнесподіванішому місці,

- повідомили партизани.

Нагадаємо

росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області розселяють колаборантів у квартири українців, які залишили міста через окупацію.

Ольга Розгон

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