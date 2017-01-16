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Парламент Турции поддержал изменения в Конституцию в первом чтении

Парламент Турции поддержал изменения в Конституцию в первом чтении

Киев • УНН

 • 9551 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Турецкий парламент в воскресенье принял в первом чтении спорный законопроект, позволяющий расширить полномочия президента, должность которого в стране занимает Реджеп Тайип Эрдоган, а критики утверждают, что изменения приведут к единоличной власти, передает УНН со ссылкой на AFP.

Парламент страны одобрил два заключительных раздела из 18 статей новой конституции после недельных дискуссий, которые начались 9 января и включали в себя заседания, которые часто продолжались до поздней ночи.

Правящая Партия справедливости и развития собрала 330 или более голосов, три пятых большинства, необходимых для принятия конституционных изменений и отправки его на референдум для окончательного утверждения.

Изменения в конституцию теперь пойдут на второе чтение в парламенте в Анкаре, что, как ожидается, начнется в среду, где 18 статей будут снова обсуждаться одна за другой.

Дебаты относительно конституционных изменений в парламенте были горячими и сопровождались дракой, после которой один из депутатов даже утверждал, что был укушен за ногу.

Напомним, в ночь на 13 января турецкие законодатели одобрили часть изменений в рамках конституционной реформы.

Ключевые положения утвержденных изменений устанавливают контрольную роль парламента, позволяют президенту быть членом политической партии и усилят исполнительную власть главы государства.

В соответствии с утвержденными изменениями, президент будет иметь возможность выдавать исполнительные распоряжения и находиться на посту не более двух пятилетних сроков. В целом изменения содержат 18 новых статей.

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