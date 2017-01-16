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Парламент Туреччини підтримав зміни до конституції у першому читанні

Парламент Туреччини підтримав зміни до конституції у першому читанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Турецький парламент в неділю прийняв в першому читанні спірний законопроект, що дозволяє розширити повноваження президента, посаду якого у країні обіймає Реджеп Таїп Ердоган, а критики стверджують, що зміни призведуть до одноосібної влади, передає УНН з посиланням на AFP.

Парламент країни схвалив два заключних розділи з 18 статей нової конституції після тижневих дискусій, які розпочалися 9 січня і включали у себе засідання, які часто тривали до пізньої ночі.

Правляча Партія справедливості і розвитку зібрала 330 або більше голосів, три п'ятих більшості, необхідних для прийняття конституційних змін і відправки його на референдум для остаточного затвердження.

Зміни до конституції тепер підуть на друге читання в парламенті в Анкарі, що, як очікується, почнеться в середу, де 18 статей будуть знову обговорюватися одна за іншою.

Дебати щодо конституційних змін в парламенті були палкими і супроводжувалися бійкою, після якої один із депутатів навіть стверджував, що був укушений в ногу.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня турецькі законодавці схвалили частину змін у рамках конституційної реформи.

Ключові положення затверджених змін встановлюють контрольну роль парламенту, дозволяють президентові бути членом політичної партії та посилять виконавчу владу глави держави.

Відповідно до затверджених змін, президент матиме можливість видавати виконавчі розпорядження і перебуватиме на посаді не більше двох п’ятирічних термінів. У цілому зміни містять 18 нових статей.

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