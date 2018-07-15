Парламент Грузии утвердил новый состав правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Грузинский парламент абсолютным большинством голосов выразил "вотум доверия" премьер-министру Мамуке Бахтадзе и обновленному составу правительства на заседании, которое завершилось после полуночи. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
За вотум доверия новому правительству Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат. Против - 12. Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях. Впрочем, результат был предрешен, поскольку правящая партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили контролирует в законодательном органе более трех четвертей депутатских мандатов.
Глава кабинета министров назвал приоритетом мирное объединение страны, углубление экономических реформ и интеграции в евроатлантические структуры.
В новом составе правительства Грузии 11 министерских портфелей. В предыдущем правительстве Георгия Квирикашвили было 14 министерств. Число ведомств сокращено по предложению премьера, который выступил за создание "малого правительства" и сокращение государственных расходов.
Большинство министров, в том числе министры "силового блока", которые пользуются доверием лидера правящей партии Иванишвили, сохранили посты.
Напомним, в июне парламент Грузии выразил доверие состав правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние".