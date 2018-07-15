Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

За вотум доверия новому правительству Мамуки Бахтадзе проголосовал 101 депутат. Против - 12. Утверждение кабинета министров стало итогом многодневных дебатов и слушаний в парламентских фракциях. Впрочем, результат был предрешен, поскольку правящая партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили контролирует в законодательном органе более трех четвертей депутатских мандатов.

Глава кабинета министров назвал приоритетом мирное объединение страны, углубление экономических реформ и интеграции в евроатлантические структуры.

В новом составе правительства Грузии 11 министерских портфелей. В предыдущем правительстве Георгия Квирикашвили было 14 министерств. Число ведомств сокращено по предложению премьера, который выступил за создание "малого правительства" и сокращение государственных расходов.

Большинство министров, в том числе министры "силового блока", которые пользуются доверием лидера правящей партии Иванишвили, сохранили посты.

Напомним, в июне парламент Грузии выразил доверие состав правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние".