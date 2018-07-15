Парламент Грузії затвердив новий склад уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Грузинський парламент абсолютною більшістю голосів висловив "вотум довіри" прем'єр-міністру Мамука Бахтадзе і оновленому складу уряду на засіданні, що завершилося після опівночі. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
За вотум довіри новому уряду Мамукі Бахтадзе проголосував 101 депутат. Проти - 12. Затвердження кабінету міністрів стало підсумком багатоденних дебатів та слухань у парламентських фракціях. Втім, результат був вирішений наперед, оскільки правляча партія "Грузинська мрія" мільярдера Бідзіна Іванішвілі контролює в законодавчому органі більше трьох чвертей депутатських мандатів.
Глава кабінету міністрів назвав пріоритетом мирне об'єднання країни, поглиблення економічних реформ і інтеграцію в євроатлантичні структури.
У новому складі уряду Грузії 11 міністерських портфелів. У попередньому уряді Георгія Квірікашвілі було 14 міністерств. Число відомств скорочено за пропозицією прем'єра, який виступив за створення "малого уряду" і зменшення державних витрат.
Більшість міністрів, в тому числі міністри "силового блоку", які користуються довірою лідера правлячої партії Бідзіна Іванішвілі, зберегли пости.
Нагадаємо, у червні парламент Грузії висловив довіру складу уряду і урядовій програмі "Свобода, швидкий розвиток, добробут".