Парламент Эстонии собирается завтра определиться относительно вотума недоверия премьеру

Как отмечается, восемь членов правительства из пятнадцати на экстренном телефонном заседании не поддержали срочное обсуждение в Рийгикогу вотума недоверия премьер-министру. В телефонном заседании участвовали все члены правительства.

В соответствии с законом о внутреннем распорядке Рийгикогу, требование о выражении недоверия правительству, премьер-министру или министру ставят на повестку дня не ранее, чем на третий день после предъявления требования, если правительство не требует более срочного решения.

Поэтому, очевидно, недоверие премьер-министру Таави Рыйвасу будет обсуждаться в среду, пишет издание.