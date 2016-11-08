Парламент Естонії збирається завтра визначитися щодо вотуму недовіри прем'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Парламент Естонії - Рійгікогу - збирається у середу визначитися щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру країни Тааві Рийвасу, передає УНН з посиланням на Delfi.
Як зазначається, вісім членів уряду з п'ятнадцяти на екстреному телефонному засіданні не підтримали термінове обговорення в Рійгікогу вотуму недовіри прем'єр-міністру. У телефонному засіданні брали участь всі члени уряду.
Відповідно до закону про внутрішній розпорядок Рійгікогу, вимога про висловлення недовіри уряду, прем'єр-міністру або міністру ставлять на порядок денний не раніше, ніж на третій день після подання вимоги, якщо уряд не вимагає більш термінового вирішення.
Тому, очевидно, недовіру прем'єр-міністру Тааві Рийвасу буде обговорюватися в середу, пише видання.
У понеділок, 7 листопада, лідери Соціал-демократичної партії і IRL повідомили, що співпраця з Партією реформ завершена і запропонували прем'єр-міністру Тааві Рийвасу піти у відставку.
IRL і соціал-демократи вели переговори з Центристської партією. Голова СДПЕ Євген Осиновский бачить новим прем'єр-міністром лідера центристів Юрі Ратаса.