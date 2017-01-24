Парламент Бельгии отклонил проект резолюции об отмене санкций против РФ

"Дебаты состоялись. Проект резолюции отклонен почти единогласно", - заявил он.

По словам А.Каркасси, данная резолюция "призывает правительство Бельгии поставить на уровне власти Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России".

Также депутат выразил мнение, что внесением этого документа на рассмотрение парламента королевства Народная партия "откроет дискуссию о санкциях, которые в первую очередь наносят вред бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, которые больше других пострадали в результате режима санкций".

В самом проекте резолюции, как пишет издание, отмечается, что "Россия не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины и выполняет взятые на себя обязательства по его урегулированию. Кроме того, в документе содержится призыв к введению санкций "против Киева, который явно нарушает свои обязательства", а Россия при этом называется "другом и союзником" в борьбе против терроризма и террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, в июле 2016 г. бельгийский парламент принял к рассмотрению резолюцию об отмене санкций, введенных странами Евросоюза в отношении России.