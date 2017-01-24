Парламент Бельгии отклонил проект резолюции об отмене санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии отвергла проект резолюции, который призвал власти страны инициировать отмену Европейским союзом экономических санкций против России. Об этом РИА "Новости" сообщил автор документа, депутат ассамблеи от оппозиционной Народной партии Альдо Каркасс, передает УНН.
"Дебаты состоялись. Проект резолюции отклонен почти единогласно", - заявил он.
По словам А.Каркасси, данная резолюция "призывает правительство Бельгии поставить на уровне власти Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России".
Также депутат выразил мнение, что внесением этого документа на рассмотрение парламента королевства Народная партия "откроет дискуссию о санкциях, которые в первую очередь наносят вред бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, которые больше других пострадали в результате режима санкций".
В самом проекте резолюции, как пишет издание, отмечается, что "Россия не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины и выполняет взятые на себя обязательства по его урегулированию. Кроме того, в документе содержится призыв к введению санкций "против Киева, который явно нарушает свои обязательства", а Россия при этом называется "другом и союзником" в борьбе против терроризма и террористической группировки "Исламское государство".
Напомним, в июле 2016 г. бельгийский парламент принял к рассмотрению резолюцию об отмене санкций, введенных странами Евросоюза в отношении России.