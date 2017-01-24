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Парламент Бельгії відхилив проект резолюції про скасування санкцій проти РФ

Парламент Бельгії відхилив проект резолюції про скасування санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Комісія із закордонних справ палати представників федерального парламенту Бельгії відкинула проект резолюції, який закликав владу країни ініціювати скасування Європейським союзом економічних санкцій проти Росії. Про це РІА “Новости” повідомив автор документа, депутат асамблеї від опозиційної Народної партії Альдо Каркассі, передає УНН.

“Дебати відбулися. Проект резолюції відхилений майже одноголосно”, — заявив він.

За словами А.Каркассі, дана резолюція “закликає уряд Бельгії поставити на рівні влади Євросоюзу питання про зняття економічних санкцій з Росії”.

Також депутат висловив думку, що внесенням цього документа на розгляд парламенту королівства Народна партія “відкриє дискусію про санкції, які в першу чергу завдають шкоди бельгійським підприємствам, зокрема виробникам овочів і фруктів, що більше інших постраждали у результаті режиму санкцій”.

У самому проекті резолюції, як пише видання, наголошується, що “Росія не є стороною громадянського конфлікту на сході України і виконує взяті на себе зобов’язання по його врегулюванню. Крім того, в документі міститься заклик до введення санкцій “проти Києва, який явно порушує свої зобов’язання”, а Росія при цьому називається “другом і союзником” в боротьбі проти тероризму і терористичного угрупування “Ісламська держава”.

Нагадаємо, у липні 2016 року бельгійський парламент прийняв до розгляду резолюцію про скасування санкцій, введених країнами Євросоюзу щодо Росії.

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