Паралимпиада-2020: Максим Крипак с мировым рекордом выигрывает золото в плавании. В Украины уже 62 медали

Золото Максима Крипака

Крипак подходил к финалу в 100-метровке баттерфляем в качестве 3-разового призера Токио-2020. Он выиграл “золото” на дистанции 100 метров вольным стилем, еще две награды, “серебро” и “бронзу” Крипак получил в 50-метровке вольным стилем, а также эстафете 4×100 метров.

В финале Крипак был главным претендентом на золотую медаль. Именно время украинца был лучшим в квалификации, главными оппонентами Крипака были итальянец Стефано Раймонди и австралиец Кол Пирс.

На финише Крипак смог одержать победу, причем выиграл заплыв с новым мировым паралимпийским рекордом, который принадлежал украинцу Денису Дуброву.

The barest of margins between #Gold and #Silver



Krypak and Raimondi pushing each other until the very end #ParaSwimming # Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/3RGqy8M2N8

— Paralympic Games (@Paralympics) August 31, 2021

Бронза и мировой рекорд Елизаветы Мерешко

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко получила бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем.

На финише Мерешко показала время 1:11.07 минут, установив новый мировой паралимпийский рекорд. При этом на дистанции украинка уступила двум соперницам — итальянке Джулии Терци и американке Маккензи Коэн, а “бронзу” разделила с китаянкой Цзян Юйянь.

Несмотря на это, именно время Мерешко стало мировым паралимпийским рекордом. Хотя именно само достижение она разделила с китаянкой.

В финале заплыва 100-метровки вольным стилем соревновались спортсменки, представляющие класс S6 и S7. Класс S7 считается “сильнее” за класс S6, поэтому Мерешко и китаянка Юйянь боролась с более сильными соперницами.

Выиграть заплыв Мерешко и Юйянь не удалось. Но опередить время мирового паралимпийского рекорда в классе S6, который принадлежал Мерешко, обоим спортсменкам удалось. Итальянке Джулии Терци удалось выиграть золотую медаль на 100-метровке вольным стилем с паралимпийским рекордом — на финише она показала время 1:09.21 минут.

Медальный зачет

Отметим, что Украина и в дальнейшем идет 4-й по количеству медалей (62) и смогла опередить в рейтинге сборную Бразилии. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 128 медалей.