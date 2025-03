Паралімпіада-2020: Максим Крипак зі світовим рекордом виграє золото у плаванні. В України вже 62 медалі

Золото Максима Крипака

Крипак підходив до фіналу у 100-метрівці батерфляєм у якості 3-разового призера Токіо-2020. Він виграв “золото” на дистанції 100 метрів вільним стилем, ще дві нагороди, “срібло” та “бронзу” Крипак здобув у 50-метрівці вільним стилем, а також естафеті 4×100 метрів.

У фіналі Крипак був головним претендентом на золоту медаль. Саме час українця був найкращим у кваліфікації, головними опонентами Крипака були італієць Стефано Раймонді та австралієць Кол Пірс.

На фініші Кріпак зміг здобути перемогу, причому виграв заплив з новим світовим паралімпійським рекордом, який належав українцеві Денису Дуброву.

The barest of margins between #Gold and #Silver



Krypak and Raimondi pushing each other until the very end #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/3RGqy8M2N8

— Paralympic Games (@Paralympics) August 31, 2021

Бронза та світовий рекорд Єлизавети Мерешко

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула бронзу на дистанції 100 метрів вільним стилем.

На фініші Мерешко показала час 1:11.07 хвилин, встановивши новий світовий паралімпійський рекорд. При цьому на дистанції українка поступилася двом суперницям — італійці Джулії Терці та американкці Маккензі Коен, а “бронзу” розділила з китаянкою Цзян Юйянь.

Попри це, саме час Мерешко став світовим паралімпійським рекордом. Хоча саме досягнення вона розділила з китаянкою.

У фіналі запливу 100-метрівки вільним стилем змагалися спортсменки, що представляють клас S6 та S7. Клас S7 вважається “сильнішим” за клас S6, тому Мерешко та китаянка Юйянь боролася із більш сильними суперницями.

Виграти заплив Мерешко та Юйянь не вдалося. Але випередити час світового паралімпійського рекорду у класі S6, який належав саме Мерешко, обом спортсменкам вдалося. Італійці Джулії Терці вдалося виграти золоту медаль на 100-метрівці вільним стилем з паралімпійським рекордом — на фініші вона показала час 1:09.21 хвилин.

Медальний залік

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (62) та змогла випередити у рейтингу збірну Бразилії. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 128 медалей.