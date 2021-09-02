Паралимпиада-2020: Максим Крипак, побив собственный мировой рекорд, завоевал очередное золото. Это 80 медаль для Украины

КИЕВ. 2 сентября. УНН. 26-летний Максим Крипак получил очередное “золото” Паралимпиады-2020. Пловец из Харькова выступил на шестой дистации в Токио — и в шестой раз поднялся на подиум. На этот раз на дистации 100 метров на спине (класс S10), пишет УНН.