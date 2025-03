Паралімпіада-2020: Максим Крипак, побивши власний світовий рекорд, завоював чергове золото. Це 80 медаль для України

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (80) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 156 медалей.

Тріумф Максима Крипака

Крипак виступав у Токіо у статусі чинного паралімпійського чемпіона на цій дистанції, він також є автором світового рекорду. У кваліфікації Максим показав найкращий час, а крім нього до фіналу пробився ще один українець, Станіслав Попов.

У фіналі Крипак вирвався у лідери з перших метрів дистанції. Уже після стартових 50 метрів він відірвався від найбижчого суперника майже на секунду. А фінальний час Максима — 59.19 сек. Він випередив свій ж світовий рекорд на 0.05 сек. Його перевага на фініші склала більше 2 секунд над найближчим суперником. А Станіслв Попов фінішував сьомим.

Для Крипака — це дев’ята паралімпійська золота медаль і четверта в Токіо. Загалом він здобув шосту медаль в Токіо.

Guess what? It’s another record in the pool!



The World Record in the Men’s 100m Backstroke — S10 has been broken!#Gold — Maksym Krypak #UKR#Silver — Stefano Raimondi #ITA#Bronze — Florent Marais #FRA#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021

Срібло Єлизавети Мерешко

Срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем здобула плавчиня Єлизавета Мерешко.

Фінал 400-метрівки вільним стилем став для Мерешко шостим на Іграх у Токіо. У п’яти попередніх вона здобула чотири нагороди, здобувши дві золоті медалі у 50-метрівці вільним стилем та 100-метрівці брасом. І лише одного разу не виграла нагороду — у мікстестафеті 4×50 метрів.

У фінал 400 метрів вільним стилем Мерешко відібралася з третім часом і була претенденткою на ювілейну для себе десяту медаль Паралімпіад. Попереду неї були китаянка Юянь Джіян та швейцарка Нора Майстер.

Проте у фіналі Мерешко боролася навіть не за “бронзу”, а за золоту нагороду. Стартові 200 метрів українка пропливла другою, проте згодом навіть випередила китаянку Джіян.

Однак втримати перевагу Мерешко не змогла. Джіян активізувалася і на фініші здобула перевагу вісім секунд над українкою та стала авторкою нового світового рекорду.

The Women’s 400m Freestyle — S6 World Record has been obliterated by EIGHT seconds #Gold — Yuyan Jiang (5:04.57) #CHN#Silver — Yelyzaveta Mereshko #UKR#Bronze — Nora Meister #SUI#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021