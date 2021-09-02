Паралімпіада-2020: Максим Крипак, побивши власний світовий рекорд, завоював чергове золото. Це 80 медаль для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. 26-річний Максим Крипак здобув чергове “золото” Паралімпіади-2020. Плавець з Харкова виступив на шостій дистації у Токіо — і вшосте піднявся на подіум. Цього разу на дистації 100 метрів на спині (клас S10), пише УНН.
Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (80) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 156 медалей.
Тріумф Максима Крипака
Крипак виступав у Токіо у статусі чинного паралімпійського чемпіона на цій дистанції, він також є автором світового рекорду. У кваліфікації Максим показав найкращий час, а крім нього до фіналу пробився ще один українець, Станіслав Попов.
У фіналі Крипак вирвався у лідери з перших метрів дистанції. Уже після стартових 50 метрів він відірвався від найбижчого суперника майже на секунду. А фінальний час Максима — 59.19 сек. Він випередив свій ж світовий рекорд на 0.05 сек. Його перевага на фініші склала більше 2 секунд над найближчим суперником. А Станіслв Попов фінішував сьомим.
Для Крипака — це дев’ята паралімпійська золота медаль і четверта в Токіо. Загалом він здобув шосту медаль в Токіо.
Guess what? It’s another record in the pool!
The World Record in the Men’s 100m Backstroke — S10 has been broken!#Gold — Maksym Krypak #UKR#Silver — Stefano Raimondi #ITA#Bronze — Florent Marais #FRA#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics
Срібло Єлизавети Мерешко
Срібну нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем здобула плавчиня Єлизавета Мерешко.
Фінал 400-метрівки вільним стилем став для Мерешко шостим на Іграх у Токіо. У п’яти попередніх вона здобула чотири нагороди, здобувши дві золоті медалі у 50-метрівці вільним стилем та 100-метрівці брасом. І лише одного разу не виграла нагороду — у мікстестафеті 4×50 метрів.
У фінал 400 метрів вільним стилем Мерешко відібралася з третім часом і була претенденткою на ювілейну для себе десяту медаль Паралімпіад. Попереду неї були китаянка Юянь Джіян та швейцарка Нора Майстер.
Проте у фіналі Мерешко боролася навіть не за “бронзу”, а за золоту нагороду. Стартові 200 метрів українка пропливла другою, проте згодом навіть випередила китаянку Джіян.
Однак втримати перевагу Мерешко не змогла. Джіян активізувалася і на фініші здобула перевагу вісім секунд над українкою та стала авторкою нового світового рекорду.
The Women’s 400m Freestyle — S6 World Record has been obliterated by EIGHT seconds #Gold — Yuyan Jiang (5:04.57) #CHN#Silver — Yelyzaveta Mereshko #UKR#Bronze — Nora Meister #SUI#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021