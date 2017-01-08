Папа Римский призвал женщин кормить младенцев в церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Папа Римский Франциск призвал женщин кормить грудью младенцев во время крещения детей в Сикстинской капелле, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Церемония немного длинновата, кто-то плачет, потому что голоден. Так оно и есть ... Вы, матери, кормите грудью без боязни, как и Дева Мария кормила Иисуса ", - сказал он во время ежегодной церемонии в память крещения Иисуса.
В воскресенье Папа Римский крестил 28 детей - 15 мальчиков и 13 девочек.
Ранее он уже поддерживал идею грудного вскармливания, в том числе и в общественных местах.
Как сообщал УНН, понтифик призвал верующих освободить Рождество с плена материализма .