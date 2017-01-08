Папа Римський закликав жінок годувати немовлят у церкві

“Церемонія трохи задовга, хтось плаче, бо голодний. Так воно і є... Ви, матері, годуйте грудьми без остраху, як і Діва Марія годувала Ісуса”, — сказав він під час щорічної церемонії у пам’ять хрещення Ісуса.

У неділю Папа Римський хрестив 28 дітей - 15 хлопчиків та 13 дівчаток.

Раніше він вже підтримував ідею грудного вигодовування, зокрема і в громадських місцях.

Як повідомляв УНН, понтифік закликав вірян визволити Різдво з полону матеріалізму.