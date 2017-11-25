Папа Римский назвал ужасным актом теракт в Египте

Понтифик назвал атаку ужасным актом против мирных граждан.

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"Его Святейшество молится о том, чтобы люди научились отказываться от насилия, ведет к большим страданиям, и встали на путь мира", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв . В результате взрыва погибли более 150 человек. Украинская среди пострадавших и погибших нет.

Как сообщал ранее УНН, Египетские силы безопасности в ходе спецоперации уничтожили 30 боевиков. Отмечается, что операция получила название "Месть за мучеников" и началась через несколько часов после нападения на мечеть.