Папа Римський назвав жахливим актом теракт в Єгипті

Понтифік назвав атаку жахливим актом проти мирних громадян.

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"Його Святість молиться про те, щоб люди навчилися відмовлятися від насильства, яке веде до великих страждань, і встали на шлях миру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

Як повідомляв раніше УНН, Єгипетські сили безпеки в ході спецоперації знищили 30 бойовиків. Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть.