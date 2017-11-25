Папа Римський назвав жахливим актом теракт в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Папа Римський Франциск висловив співчуття рідним загиблих в результаті теракту в Єгипті. Про це повідомляє National Catholic Register, передає УНН.
Понтифік назвав атаку жахливим актом проти мирних громадян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті
"Його Святість молиться про те, щоб люди навчилися відмовлятися від насильства, яке веде до великих страждань, і встали на шлях миру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає.
Як повідомляв раніше УНН, Єгипетські сили безпеки в ході спецоперації знищили 30 бойовиків. Зазначається, що операція отримала назву "Помста за мучеників" і почалася через кілька годин після нападу на мечеть.