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Папа римский Франциск помолился за Марадону

Папа римский Франциск помолился за Марадону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Папа римский Франциск провел молитву за смерть аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление службы печати Святого престола, передает УНН.

“Папа Франциск знает о смерти Диего Марадоны, вспоминая с теплом встречи с ним и молясь, как он делал в последние дни, когда узнал о состоянии здоровья футболиста”, — сообщил директор пресс-центра Маттео Бруни.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции.

В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализировали с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Футболист почувствовал себя плохо во время празднования по случаю его 60-летия. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.

Марадона выступал за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год. В 91 встрече за национальную команду он забил 34 гола. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990 году завоевал серебряную медаль ЧМ.

С сентября 2019 он возглавлял аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”. В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

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