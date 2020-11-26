Папа римский Франциск помолился за Марадону
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Папа римский Франциск провел молитву за смерть аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление службы печати Святого престола, передает УНН.
“Папа Франциск знает о смерти Диего Марадоны, вспоминая с теплом встречи с ним и молясь, как он делал в последние дни, когда узнал о состоянии здоровья футболиста”, — сообщил директор пресс-центра Маттео Бруни.
Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен умер от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции.
В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2 человеком. В начале ноября Марадону госпитализировали с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Футболист почувствовал себя плохо во время празднования по случаю его 60-летия. Впоследствии врачи обнаружили в мозгу Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.
Марадона выступал за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год. В 91 встрече за национальную команду он забил 34 гола. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990 году завоевал серебряную медаль ЧМ.
С сентября 2019 он возглавлял аргентинский клуб “Химнасия и Эсгрима”. В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.