Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 4 285 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает УНН.
“В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 285 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 17 июля в Москве было зафиксировано более 232 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице РФ вылечились почти 170 тыс. пациентов.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Отметим, что российские ведомства учитывают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь.