Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві зросла до 4 285 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 14. Про це повідомили в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, передає УНН.

“У Москві померли 14 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — поінформували в штабі.

Всього за час пандемії в столиці померло 4 285 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. На 17 липня в Москві було зафіксовано понад 232 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього у столиці РФ вилікувалися майже 170 тис. пацієнтів.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 759 203 випадки зараження, одужали 539 373 особи, померли 12 123. Відзначимо, що російські відомства враховують в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь.

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