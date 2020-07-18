Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві зросла до 4 285 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на 14. Про це повідомили в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, передає УНН.
“У Москві померли 14 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — поінформували в штабі.
Всього за час пандемії в столиці померло 4 285 осіб, у яких був підтверджений коронавірус. На 17 липня в Москві було зафіксовано понад 232 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією, всього у столиці РФ вилікувалися майже 170 тис. пацієнтів.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 759 203 випадки зараження, одужали 539 373 особи, померли 12 123. Відзначимо, що російські відомства враховують в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь.