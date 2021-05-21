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Пандемия: с 27 мая жителям Норвегии позволят собираться большими группами

Киев • УНН

 • 13026 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Норвегия отменит часть ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, с 27 мая. Как сообщила на пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг, будут разрешены встречи группами до 200 человек и продажа алкоголя в ресторанах до полуночи, пишет УНН со ссылкой на NRK.

Пандемия: с 27 мая жителям Норвегии позволят собираться большими группами

Детали

“Мы видим, что уровень заражения является стабильным. Мы видим, что количество госпитализаций уменьшается, а вакцинация идет по плану. Поэтому правительство считает, что мы можем продолжить открытие”, — заявила она.

На частных собраниях в помещениях будет разрешено собираться группами до 20 человек вместо 10, на открытом воздухе — группами до 30 человек. На публичных мероприятиях в помещениях без фиксированных мест максимальное разрешенное число участников составит 50 человек, с фиксированными местами или на открытом воздухе — 200 человек.

Дополнение

Однако местные ограничения в некоторых местах сохранятся, чтобы предотвратить региональные вспышки распространения коронавируса. По-прежнему не рекомендуется совершать поездки за пределы страны.

Норвегия начала ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии, в апреле. Смягчение мер касалось только частей страны с низким уровнем распространения коронавируса, в то время как в регионах с неблагоприятной ситуацией сохранились более жесткие правила. Распространение инфекции в Норвегии не замедлилось так сильно, как надеялись власти. Празднование национального дня 17 мая и другие майские праздники побудили Норвежское управление здравоохранения рекомендовать правительству несколько отложить второй этап открытия страны.

Согласно статистике ВОЗ — в Норвегии 119 771 случай заболевания, жертвами стал 781 человек.

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