Пандемія: з 27 травня жителям Норвегії дозволять збиратися більшими групами

Деталі

“Ми бачимо, що рівень зараження є стабільним. Ми бачимо, що кількість госпіталізацій зменшується, а вакцинація йде за планом. Тому уряд вважає, що ми можемо продовжити відкриття”, — заявила вона.

На приватних зібраннях в приміщеннях буде дозволено збиратися групами до 20 осіб замість 10, на відкритому повітрі — групами до 30 осіб. На публічних заходах в приміщеннях без фіксованих місць максимальна дозволена кількість учасників складе 50 осіб, з фіксованими місцями або на відкритому повітрі — 200 осіб.

Доповнення

Однак місцеві обмеження в деяких місцях збережуться, щоб запобігти регіональним спалахам поширення коронавірусу. Як і раніше не рекомендується здійснювати поїздки за межі країни.

Норвегія почала послаблювати обмеження, введені через пандемію, в квітні. Пом’якшення заходів стосувалося тільки частин країни з низьким рівнем поширення коронавірусу, в той час як в регіонах з несприятливою ситуацією збереглися більш жорсткі правила. Поширення інфекції в Норвегії не сповільнилося так сильно, як сподівалася влада. Святкування національного дня 17 травня та інші травневі свята спонукали Норвезьке управління охорони здоров’я рекомендувати уряду дещо відкласти другий етап відкриття країни.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Норвегії 119 771 випадок захворювання, жертвами стала 781 людина.