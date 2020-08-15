Пандемия: в Южной Корее обнаружили рекордное количество заражений COVID-19 с 11 марта

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77993 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101216 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 106767 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126665 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101049 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101890 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103851 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Южнокорейские медики выявили за сутки 166 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 15 039, свидетельствуют опубликованные в субботу данные центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, пишет УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Число заражений за сутки оказалось максимальным с 11 марта, когда в стране было зарегистрировано 242 случая передачи COVID-19, и на треть больше, чем днем ранее. Сообщается, что большинство локальных случаев выявлены в столичном регионе: 72 — в Сеуле, 67 — в соседней провинции Кёнгидо. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек, уровень смертности достигает 2,03%. Завершили лечение 38 пациентов, общее число вылечившихся в стране составило 13 901.

Власти Республики Корея ранее констатировали начало второй волны пандемии в стране. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных были ужесточены профилактические меры. В частности, введена трехуровневая система карантинных мероприятий, а также система регистрации при помощи QR-кодов для посетителей общественных заведений.

В июле власти обязали иностранцев, прибывающих в Республику Корея из стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, предоставлять сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. Пока такие ограничения касаются граждан шести стран, в том числе Бангладеш, Казахстана, Киргизстана и Пакистана. Впоследствии список может быть расширен.

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