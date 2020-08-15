Пандемія: у Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікувань COVID-19 з 11 березня

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Південнокорейські медики виявили за добу 166 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в країні склала 15 039, свідчать опубліковані в суботу дані центру контролю і профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров’я країни, пише УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Кількість заражень за добу виявилися максимальною з 11 березня, коли в країні було зареєстровано 242 випадки передачі COVID-19, і на третину більше, ніж днем раніше. Повідомляється, що більшість локальних випадків виявлено в столичному регіоні: 72 — в Сеулі, 67 — в сусідній провінції Кьонгідо. Кількість померлих не збільшилася, становлячи як і раніше 305 осіб, рівень смертності досягає 2,03%. Завершили лікування 38 пацієнтів, загальна кількість одужалих в країні склала 13 901.

Влада Республіки Корея раніше констатувала початок другої хвилі пандемії в країні. На фоні триваючого зростання кількості інфікованих були посилені профілактичні заходи. Зокрема, введена трирівнева система карантинних заходів, а також система реєстрації за допомогою QR-кодів для відвідувачів громадських закладів.

У липні влада зобов’язала іноземців, які прибувають в Республіку Корея з країн з високим ризиком поширення коронавірусної інфекції, надавати сертифікати, які підтверджують негативний результат тесту на COVID-19. Поки такі обмеження стосуються громадян шести країн, в тому числі Бангладеш, Казахстану, Киргизстану і Пакистану. Згодом список може бути розширений.

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