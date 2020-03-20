Пандемия коронавируса: NASA приостановило сборку ракет из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Руководство NASA объявило о приостановке работы двух своих центров из-за пандемии коронавируса COVID-19. Директор NASA Джим Брайденстайн сказал, что вся работа в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи), где велись разработки, и в сборочном центре Мичуд (штат Луизиана), будет приостановлена с пятницы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу космического агентства США.
Они занимаются разработкой и сборкой так называемой Space Launch System — сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых запусков, а также созданием космического корабля “Орион”.
На обоих объектах после приостановки работы останется лишь минимальное количество сотрудников, отвечающих за безопасность и поддержание критически важной инфраструктуры. Среди сотрудников центра имени Стенниса был зафиксирован один случай заражения COVID-19, случаев заражения сотрудников сборочного центра Мичуд нет, но количество зараженных в Новом Орлеане, где он расположен, растет. Господин Брайденстайн заявил, что разработки, которые могут вестись удаленно, продолжатся, но сборка и испытания ракет в ближайшее время осуществляться не будут.
Приостановка работы этих центров может привести к тому, что высадка на Луну, запланированная на 2024 год, а также масштабная программа NASA по высадке на Марс будут осуществлены в более поздние сроки. "Мы понимаем, что это повлияет на миссии NASA, но так как наши команды работают над анализом полной картины происходящего и снижением рисков, мы понимаем, что наш главный приоритет — здоровье и безопасность сотрудников NASA",— заявил господин Брайденстайн.
Добавим, Италия вышла на первое место по количеству людей, умерших от COVID-19.