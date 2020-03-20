Пандемия коронавируса: NASA приостановило сборку ракет из-за COVID-19

КИЕВ. 20 марта. УНН. Руководство NASA объявило о приостановке работы двух своих центров из-за пандемии коронавируса COVID-19. Директор NASA Джим Брайденстайн сказал, что вся работа в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи), где велись разработки, и в сборочном центре Мичуд (штат Луизиана), будет приостановлена с пятницы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу космического агентства США.