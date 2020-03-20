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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102320 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106035 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114976 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101265 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105631 просмотра

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Пандемия коронавируса: NASA приостановило сборку ракет из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: NASA приостановило сборку ракет из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14533 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Руководство NASA объявило о приостановке работы двух своих центров из-за пандемии коронавируса COVID-19. Директор NASA Джим Брайденстайн сказал, что вся работа в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи), где велись разработки, и в сборочном центре Мичуд (штат Луизиана), будет приостановлена с пятницы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу космического агентства США.

Они занимаются разработкой и сборкой так называемой Space Launch System — сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых запусков, а также созданием космического корабля “Орион”.

На обоих объектах после приостановки работы останется лишь минимальное количество сотрудников, отвечающих за безопасность и поддержание критически важной инфраструктуры. Среди сотрудников центра имени Стенниса был зафиксирован один случай заражения COVID-19, случаев заражения сотрудников сборочного центра Мичуд нет, но количество зараженных в Новом Орлеане, где он расположен, растет. Господин Брайденстайн заявил, что разработки, которые могут вестись удаленно, продолжатся, но сборка и испытания ракет в ближайшее время осуществляться не будут.

Приостановка работы этих центров может привести к тому, что высадка на Луну, запланированная на 2024 год, а также масштабная программа NASA по высадке на Марс будут осуществлены в более поздние сроки. "Мы понимаем, что это повлияет на миссии NASA, но так как наши команды работают над анализом полной картины происходящего и снижением рисков, мы понимаем, что наш главный приоритет — здоровье и безопасность сотрудников NASA",— заявил господин Брайденстайн.

Добавим, Италия вышла на первое место по количеству людей, умерших от COVID-19.

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