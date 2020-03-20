Пандемія коронавірусу: NASA призупинило збірку ракет через COVID-19

КИЇВ. 20 березня. УНН. Керівництво NASA оголосило про припинення роботи двох своїх центрів через пандемію коронавірусу COVID-19. Директор NASA Джим Брайденстайн сказав, що вся робота в Космічному центрі імені Джона Стенніса (штат Міссісіпі), де велися розробки, і в складальному центрі Мічуда (штат Луїзіана), буде припинена з п’ятниці, пише УНН з посиланням на пресслужбу космічного агенства США.