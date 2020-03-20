Пандемія коронавірусу: NASA призупинило збірку ракет через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Керівництво NASA оголосило про припинення роботи двох своїх центрів через пандемію коронавірусу COVID-19. Директор NASA Джим Брайденстайн сказав, що вся робота в Космічному центрі імені Джона Стенніса (штат Міссісіпі), де велися розробки, і в складальному центрі Мічуда (штат Луїзіана), буде припинена з п’ятниці, пише УНН з посиланням на пресслужбу космічного агенства США.
Вони займаються розробкою та складанням так званої Space Launch System — надважкої ракети-носія для пілотованих запусків, а також створенням космічного корабля “Оріон”.
На обох об’єктах після припинення роботи залишиться лише мінімальна кількість співробітників, що відповідають за безпеку і підтримання критично важливої інфраструктури. Серед співробітників центру імені Стенніса був зафіксований один випадок зараження COVID-19, випадків зараження співробітників складального центру Мічуда немає, але кількість заражених в Новому Орлеані, де він розташований, зростає. Пан Брайденстайн заявив, що розробки, які можуть вестися віддалено, продовжаться, але збірка і випробування ракет найближчим часом здійснюватися не будуть.
Призупинення роботи цих центрів може призвести до того, що висадка на Місяць, запланована на 2024 рік, а також масштабна програма NASA по висадці на Марс будуть здійснені в більш пізні терміни. “Ми розуміємо, що це вплине на місії NASA, але так як наші команди працюють над аналізом повної картини того, що відбувається і зниженням ризиків, ми розуміємо, що наш головний пріоритет — здоров’я і безпека співробітників NASA”, — заявив пан Брайденстайн.
Додамо, Італія вийшла на перше місце за кількістю людей, які померли від COVID-19.