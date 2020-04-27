Пандемия коронавируса: "Мрия" доставила в Германию средства борьбы против COVID-19, в стране более 5,7 тысяч жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинский самолет Ан-225 “Мрия” прибыл в Германию с грузом для борьбы с пандемией COVID-19, тем временем количество зараженных коронавирусом в ФРГ достигло 155 193 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
Украинский Ан-225 “Мрия” в понедельник доставил в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле медицинский груз.
Встречала крупнейший в мире самолет министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Рейс состоялся в рамках организованного Бундесвером “воздушного моста” с КНР, откуда в Германию должны быть доставлены 25 миллионов защитных масок. Утром 26 апреля в аэропорту Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 “Руслан” с грузом масок. Всего в рамках “воздушного моста” будет осуществлено три рейса.
Прибытие украинского Ан-225 “Мрия” в Лейпциг:
За последние сутки зафиксировано 1 018 новых случаев заболевания. Количество умерших теперь составляет 5 750 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (41 070), Северной Рейн — Вестфалии (31 879), Баден-Вюртемберге (30 043). В Берлине отмечено 5 638 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.
Берлинский U-Bahn во время пандемии:
Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Отметим, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.