Пандемія коронавірусу: "Мрія" доставила у Німеччину засоби боротьби проти COVID-19, у країні понад 5,7 тисяч жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Український літак Ан-225 “Мрія” прибув у Німеччину з вантажем для боротьби з пандемією COVID-19, тим часом кількість заражених коронавірусом у ФРН досягла 155 193 особи, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
Український Ан-225 “Мрія” в понеділок доставив до німецького аеропорту Лейпциг/Галле медичний вантаж.
Зустрічала найбільший у світі літак міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Рейс відбувся в рамках організованого Бундесвером “повітряного мосту” з КНР, звідки до Німеччини має бути доставлено 25 мільйонів захисних масок. Вранці 26 квітня до аеропорту Лейпциг/Галле вже прибув український літак Ан-124 “Руслан” з вантажем масок. Загалом у рамках “повітряного мосту” буде здійснено три рейси.
Прибуття українського Ан-225 "Мрія" у Лейпциг:
За останню добу зафіксовано 1 018 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 5 750 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (41 070), Північній Рейн — Вестфалії (31 879), Баден-Вюртемберзі (30 043). У Берліні відзначено 5 638 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.
Берлінський U-Bahn під час пандемії:
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Зазначимо, що нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.