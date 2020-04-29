Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 100 тысяч лиц, 972 человека - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрирован 5 841 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 6 411 человек. Общее число заразившихся достигло 99 399.
“За последние сутки в России подтвержден 5 841 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2 624 (44,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 830 человек. Всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человек”, — сообщили в штабе.
Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 972 человека.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 28 апреля.
Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 164,4 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29.04.2020 остаются 199 тыс. 834 человека”, — добавили там.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая. Он также поручил к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая с учетом ситуации с коронавирусом.