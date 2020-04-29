Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ сягнула майже 100 тисяч осіб, 972 людини - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 5 841 новий випадок захворювання коронавірусом COVID-19 в 82 регіонах, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.
Напередодні приріст склав 6 411 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 99 399.
“За останню добу в Росії підтверджено 5 841 випадок нової коронавирусної інфекції в 82 регіонах, з них 2 624 (44,9%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1 830 осіб. Всього в країні зареєстровано 99 399 хворих в 85 регіонах, а кількісит одужалих пацієнтів збільшилася до 10 286 осіб”, — повідомили в штабі.
Також за добу зафіксовано 108 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 972 людини.
Статистика COVID-19 в РФ за станом на 28 квітня.
Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 3,3 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 164,4 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 29.04.2020 залишаються 199 тис. 834 людини”, — додали там.
Нагадаємо, вчора президент Росії Володимир Путін продовжив неробочий період до 11 травня. Він також доручив до 5 травня підготувати рекомендації по поетапне скасування діючих обмежень з 12 травня з урахуванням ситуації з коронавірусом.