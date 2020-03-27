Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Германии превысило 42 тысячи человек, 253 - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигла 42 288, умерли в общей сложности 253 человека, сообщает в четверг Институт Роберта Коха, отмечает УНН.
В среду утром институт сообщал о 36 508 больных и 198 погибших.
Институт Роберта Коха, который входит в структуру министерства здравоохранения, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет.
Руководство Института ранее заявляло, что в курсе разногласий в данных, и объясняло это “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Баварии (9 481), Северной Рейн-Вестфалии (9 235), Баден-Вюртемберге (8 161). В Берлине зафиксировано 1 955 случаев.
Заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о ситуации с COVID-19: