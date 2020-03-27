Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у Німеччині перевищила 42 тисячі осіб, 253 - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині досягла 42 288, померли в цілому 253 людини, повідомляє в четвер Інститут Роберта Коха, зазначає УНН.
У середу вранці інститут повідомляв про 36 508 хворих і 198 загиблих.
Інститут Роберта Коха, який входить в структуру міністерства охорони здоров’я, веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок.
Керівництво Інституту раніше заявляло, що в курсі розбіжностей в даних, і пояснювало це “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Найбільша кількість випадків зафіксована в Баварії (9 481), Північній Рейн-Вестфалії (9 235), Баден-Вюртемберзі (8 161). У Берліні зафіксовано 1 955 випадків.
Заява президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо ситуації з COVID-19: