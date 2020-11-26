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Пандемия: Китай отказался принять рейс из Москвы - у 190 пассажиров были одинаковые тесты на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Самолет российской авиакомпании “Икар” (Pegas Fly) не смог выполнить 25 ноября рейс из Москвы в китайский город Чжэнчжоу из-за того, у 190 пассажиров были выявлены идентичные результаты тестов на антитела к COVID-19. Об этом сообщает посольство Китая в Москве, пишет УНН.

По словам дипломатов, перевозчик организовал и провел централизованное тестирование пассажиров рейса, но в итоге ни авиакомпания, ни медицинская организация не смогли дать разумное объяснение одинаковым результатам тестов.

В итоге китайские власти сочли, что подобные результаты тестов не гарантируют их достоверность, и не выдали пассажирам “коды здоровья”, необходимые для полета. Посольство попросило авиакомпанию провести повторные тесты и разместить пассажиров, застрявших в Москве.

Справка: КНР ужесточила правила въезда из-за роста числа ввозных случаев коронавируса. Граждане должны предоставлять не только ПЦР-тест, но и тест на антитела.

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